Ruba i portafogli agli anziani al supermercato e gli svuota i conti prelevando con il bancomat: arrestato

Genova. Un 25enne marocchino è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Rapallo su ordinanza di custodia cautelare del gip perché sospettato di essere l’autore di una serie di furti di portafogli commessi all’interno di un supermercato.

L’uomo sceglieva come vittime soprattutto gli ultrasessantacinquenni che, intenti a fare la spesa, non si accorgevano del furto finché non arrivavano alla cassa. Lui, nel frattempo, uscito dal supermercato, andava a prelevare al bancomat svuotandogli il conto per quanto consentito dal massimale del prelievo, oppure faceva acquisti di diverso tipo. Sarebbero almeno tre gli episodi accertati.

