“Sceneggiata degna del teatro napoletano”: Gianantonio Cerruti (Varazze Domani) replica al sindaco Pierfederici

Varazze. “Ieri ho assistito ad una sceneggiata degna del teatro napoletano. Sono sbottato e me ne sono andato prima che finisse il Consiglio, perché certe cose non si possono sentire da un sindaco, che dovrebbe avere molto più carattere per amministrare una città”.

Così il consigliere di Varazze Domani, Gianantonio Cerruti, dopo la seduta del Consiglio Comunale di ieri sera durante la quale il sindaco Luigi Pierfederici ha risposto a una interrogazione della maggioranza di Essere Varazze in merito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto dopo, come ha sottolineato, “un’esposto a firma di due consiglieri di minoranza“ e poi assolto perché il fatto non sussiste.

» leggi tutto su www.ivg.it