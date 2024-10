Temporali intensi e “lenti”: attese 48 ore di pioggia sulla Liguria. Terreni saturi d’acqua: “Torrenti sotto stress”

Liguria. La parola d’ordine per le prossime ore è “persistenza” ed è riferita al lungo e lento stazionamento che il fronte perturbativo riserverà alla nostra regione, in particolare sul centro ponente della Liguria. A dirlo sono i modelli previsionali che in queste ore stanno concordando nell’individuare un fase di forte instabilità che caratterizzerà il fine settimana, a partire da questo pomeriggio.

Da questa notte l’allerta gialla su Genova e la Liguria, e dalle 8 arancione su Tigullio e Spezzino: “Oggi vedremo l’inizio di una nuova fase perturbata che si protrarrà almeno fino alla domenica – precisano i tecnici di Limet – La fase attuale di tipo pre frontale vedrà piogge via via più intense a partire dal settore centro –orientale dal pomeriggio in graduale spostamento sotto l’incedere del vento di Scirocco verso il centro della regione. Ci attendiamo fenomeni anche di forte intensità e di tipo stazionario tra il Genovesato orientale e il Tigullio, piogge più moderate a ponente. La ventilazione settentrionale al mattino, tenderà ad assumere componente sciroccale nel pomeriggio con locali rinforzi. Le temperature massime risulteranno in temporaneo leggero calo e il mare tenderà a mosso fino a molto mosso al largo. Nella giornata di sabato i fenomeni tenderanno a traslare verso ponente con forte maltempo e possibili situazioni di criticità”.

