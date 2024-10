Varazze, il sindaco assolto dall’accusa di esercizio abusivo risponde in Consiglio: “Esposto a firma di due consiglieri di minoranza”

Varazze. È alla fine, quando sembra che la seduta del consiglio comunale stia per terminare, che arriva l’interrogazione della maggioranza di “Essere Varazze” dei consiglieri Michela Biggi e Andrea Gandolfo in merito al procedimento giudiziario che ha visto il sindaco Luigi Pierfederici al centro di indagini per lunghi mesi e poi assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione perché il fatto non sussiste.

Il lungo iter processuale era scattato in seguito a un esposto giunto in Procura. È la consigliera Michela che la legge. Il primo cittadino, si alza e risponde.

