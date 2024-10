Allagamenti e livelli dei corsi d’acqua in crescendo: il maltempo colpisce soprattutto in riviera e Val di Vara

Decine di chiamate per altrettanti interventi già dalle prime ore di questa mattina per i vigili del fuoco, impegnati con personale e mezzi in diverse zone della provincia. Un lavoro complicato dalle condizioni meteo sempre critiche e dalle tante necessità sopraggiunte in varie parti del territorio. Si segnalano allagamenti significativi soprattutto in riviera: a Bonassola, Monterosso e Vernazza alcuni locali sono finiti sott’acqua. Così anche a Levanto dove il livello del torrente Ghiararo è cresciuto sensibilmente e il sindaco Luca Del Bello invita la popolazione a evitare di circolare se non per strette necessità segnalando in particolare una “situazione critica in Via Trento e Trieste”.

