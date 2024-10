Allerta: votazioni regolari; Tigullio senza danni; colpita la Val di Vara

Intanto la conferma che le votazioni si svolgeranno regolarmente nelle giornate di domenica e lunedì. E’ stato deciso nel corso di un vertice cui hanno partecipato i prefetti delle quattro province liguri e i previsori Arpal. Solo nel Ponente verranno spostati alcuni seggi perché in zona rossa.

L’allerta non lascia conseguenze importanti nel Tigullio, tranne alcuni alberi caduti, qualche smottamento; importante la frana di Casarza Ligure sulla strada interrotta per Cardini e la riattivazione di una frana a Neirone. Più difficile la situazione in Val di Vara dove ci sono ancora problemi di viabilità.

