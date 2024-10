Biglietti Brescia-Spezia, i tifosi spezzini hanno tempo fino alle 19 di lunedì

A partire dalle 9:30 di martedì 22 ottobre saranno disponibili i biglietti per Brescia – Spezia (11ma giornata di B) in programma martedì 29 ottobre alle ore 20:30 allo stadio “Mario Rigamonti”. Ne dà informazione sul proprio sito il Brescia Calcio. Qui di seguito, dal sito delle Rondinelle, l’informativa sui biglietti rivolta ai tifosi ospiti:

Si comunica che, in occasione della partita Brescia – Spezia, in programma martedì 29 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio “Mario Rigamonti”, la vendita per la tifoseria ospite è attiva dalle ore 9:30 di martedì 22 e chiuderà alle ore 19:00 di lunedì 28 ottobre 2024.

