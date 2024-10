Brescia, squadra contestata alla fine. Maran: “Non ci stiamo allenando bene”

Il Brescia esce con le ossa rotte dal Manuzzi del Cesena, battuto per 2-0 con due reti dal dischetto dell’attaccante Shpendi. Dopo i cinque gol patiti la settimana scorsa per mano del Sassuolo, la squadra di Rolando Maran, falcidiata dalle assenze, perde ancora e subisce la contestazione dei tifosi al termine della partita. La sfida in terra romagnola si sblocca al quarto d’ora quando un braccio di Papetti manda sul dischetto Shpendi che dagli undici metri è un cecchino. Le rondinelle provano a scuotersi con Juric che ha due ottime occasioni nel primo tempo: entrambe col destro, entrambe sul fondo. Al 53’ ancora un penalty per Bastoni e compagni: Adorni stende Tavsan, il Brescia protesta perché il contatto sarebbe avvenuto fuori area ma la decisione non cambia. Tira sempre Shpendi, non sbaglia mai: sono sei gol in campionato per lui. Al termine i giocatori del Brescia sono andati sotto la curva: in 1100 erano partiti dalla Lombardia sperando in altro. Fischi e cori eloquenti diretti ad una squadra che era partita benissimo ad inizio campionato e che martedì ospiterà lo Spezia di Luca D’Angelo al “Rigamonti”.

Un Brescia che era partito senza una mezza dozzina di giocatori: da capitan Bisoli a Moncini, da Galazzi a Muca, passando per Cistana e con Borrelli febbricitante. Maran in sala stampa non si nasconde: “Non è un bellissimo momento: non ci stiamo allenando bene, ma non è una scusante. Però se guardo la partita dico che fino al secondo rigore non stavamo facendo male, anzi, forse siamo stati noi i più pericolosi. Bisogna mantenere saldi dei punti fissi, ma oggi ci siamo persi di fronte alla volontà di un risultato diverso”. Insiste sulla concentrazione: “Le assenze non devono incidere: siamo un po’ scollegati in campo. Potevamo riaprire la partita: quando abbiamo sbagliato l’occasione, abbiamo accusato troppo”. Un cammino che era partito bene poi sono arrivati diversi lo: “Delle cinque sconfitte tante erano evitabili. Dopo i cinque gol subiti contro il Sassuolo, oggi la sconfitta pesa di più. Non siamo mai stati in difficoltà, loro sono stati bravi a chiudere tanti spazi. Poi una volta in vantaggio, per loro è stato tutto più semplice”.

