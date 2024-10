Multedo. Il Savona perde un altro scontro diretto: questa volta contro il Multedo per un gol subito allo scadere del primo tempo. Non è bastata una ripresa di spinta per pareggiarla e poi provare a vincerla: alla fine i tre punti vanno agli uomini di Bazzigaluppi.

Il commento di mister Fabrizio Monte in sovraimpressione.

