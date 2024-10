Casarza: frana, cinque nuclei familiari isolati a Cardini

Allerta arancione e piogge importanti in tutto il Levante, in particolare nella zona del Parco di Portofino e in Val di Vara. A Casarza Ligure, in Val Petronio, diversi smottamenti nelle frazioni collinari e in mattinata, in via Castagneto, la strada per Cardini, una frana che ha fatto slittare a valle buona parte della carreggiata. Strada realizzata senza palificazione e quindi a rischio. Risultano isolati cinque nuclei familiari. Sul posto il sindaco Giovanni Stagnaro e la protezione civile per dare assistenza alle persone isolate. Per riattivare la carreggiata e metterla in sicurezza serviranno finanziamenti e tempo.

La frana che isola località Cardini

