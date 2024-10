Convegno Barontini, Anpi: “Montacarichi non utilizzabile, nostro rappresentante in carrozzina non è potuto intervenire”

Avrebbe dovuto intervenire anche Anpi stamani al convegno “Pace e guerra” (iniziativa inaugurale della giornata di riflessione per la pace “No War – Il mondo è nelle nostre mani”) in programma dalle 10.30 al Centro Barontini di Sarzana. Ma, segnalano dall’associazione, questo non è stato possibile, per un inconveniente logistico. “I nostri due rappresentanti, uno dei quali in carrozzina, che si erano impegnati ad essere presenti, non potranno intervenire perché il montacarichi non è utilizzabile; problema noto da anni a chi di dovere, ma non ancora risolto”, rilevano da Anpi. La persona in carrozzina è lo studente e attivista sarzanese Nicola Torre che, evidenziando a sua volta il problema che stamani gli ha impedito di intervenire, tocca un ulteriore tema, sempre in materia di accessibilità: “Lancio un appello al Comune – afferma – affinché la nostra sede dell’Anpi, ora spostata al Quarto piano di Via Landinelli, trovi spazio in un luogo realmente accessibile”.

