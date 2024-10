Corso di acquerello al Circolo “Massà”

Il circolo culturale “Anna ed Ester Massà” comunica che anche quest’anno è stato organizzato il corso settimanale “Alla scoperta dell’acquerello”. Il corso, diretto dalle insegnanti Mirella Raggi e Graziella Mori, inizierà martedì prossimo 29 ottobre e terminerà a maggio 2025. L’orario è dalle 15.30 alle 17.30. La sede, come negli anni scorsi, è situata presso il palazzo “Massà”, in via Cadorna 24 alla Spezia (quarto piano). Il corso è aperto a tutti, sia neofiti sia persone già avviate nella tecnica acquerellistica.

