Dalla meteorologia alla carne coltivata, dalla matematica alla robotica: tutti gli eventi del Festival della Scienza di domenica

Genova. Prosegue domani, domenica 27 ottobre 2024, il Festival della Scienza di Genova, la manifestazione giunta alla ventiduesima edizione e riconosciuta come uno dei più importanti eventi di diffusione della cultura scientifica al mondo. Oltre a 82 laboratori e 15 mostre, nella quarta giornata di Festival, 13 conferenze, 2 eventi speciali e 1 spettacolo: Geopolitica dello spazio (ore 11), Meteorologia: dalla Terra allo spazio (ore 11), Gemelli biologici e gemelli digitali (ore 15), Matematica non standard (ore 15), Breve guida a un secolo di superconduttività (ore 15.30), Machina Sapiens (ore 16), Supercalcolo e Big Data (ore 17), C come Carbonio (ore 17.30), La scienza nell’era dell’intelligenza artificiale (ore 17.30), Carne coltivata: andiamo oltre gli slogan (ore 18), Materiali ad alta pasticceria (ore 18), Tecnologia della rivoluzione (ore 18), Quantum ne sai? (ore 18.30), FameLab Italia 2024 – La finale (ore 20.30), Il tocco del cuore che batte contro il cancro (ore 21), Le notti dei Giganti (ore 21.30).

IL PROGRAMMA DI CONFERENZE ED EVENTI SPECIALI

