Elezioni Regionali 2024, come e quando si vota: ecco tutte le istruzioni e informazioni

Liguria. Savona e la sua provincia, come tutta la Regione, si prepara a decidere chi sarà il suo nuovo presidente e i nuovi componenti nel consiglio regionale.

E’ tutto pronto in Liguria (salvo sorprese maltempo e dato le ultime allerte diramate in queste ultime ore) per decretare chi sarà il post Giovanni Toti. A sfidarsi 9 canditati e 19 liste anche se la sfida sarà, quasi certamente, tra il sindaco di Genova candidato del centrodestra, Marco Bucci (sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) e Andrea Orlando, esponente di “peso” del partito democratico che ha trovato il supporto anche degli altri partiti dell’area di centrosinistra (Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi Sinistra). Ma non di Italia Viva ed Azione, fuori dalla colazione.

