Dopo la chiusura precauzionale per l’allerta meteo, la Via dell’Amore, noto percorso pedonale tra Riomaggiore e Manarola riaperto la scorsa estate, rimarrà chiusa anche nei prossimi giorni, “per consentire le necessarie verifiche tecniche a seguito di un aggravamento della situazione legata al distacco di materiale roccioso, dovuto al maltempo, avvenuto il week end scorso e fermato dalla rete paramassi”, spiega una nota del Comune riomaggiorese. “Le piogge molto intense di queste ore, in allerta meteo arancione, il livello massimo per temporali – si legge ancora -, hanno provocato il cedimento della rete: il materiale che si era accumulato è quindi franato a valle, determinando il distacco anche di un masso finito sulla galleria paramassi, parzialmente danneggiata”.

Come previsto a seguito di emanazione di allerta meteo, il sentiero sarebbe comunque rimasto chiuso, “ma grazie al monitoraggio previsto per garantire la sicurezza del tratto e degli utenti, predisposto la scorsa settimana, la situazione è stata immediatamente segnalata – prosegue la comunicazione -. Già nei primi giorni della prossima settimana, a partire da lunedì 28 ottobre, saranno predisposte tutte le verifiche tecniche necessarie ad individuare le opere di ripristino da realizzare e poter quindi decidere in merito alla riapertura”.

L’articolo Frana dopo il cedimento della rete, resta chiusa la Via dell’Amore. Un masso danneggia la galleria proviene da Città della Spezia.

