Il Sassuolo vince e strappa il secondo posto allo Spezia. Tris Carrarese con il Cittadella

Il sabato della decima giornata di Serie B si conclude con i successi casalinghi di Carrarese e Sassuolo. Allo Stadio dei Marmi di Carrara – dove è stato esposto uno striscione in ricordo di Michelangelo Orlandi, giovanissmo spezzino tragicamente mancato ieri – i padroni di casa hanno la meglio per 3 a 0 sul Cittadella, con cui erano appaiati a 8 punti, e sopravanzano Catanzaro (che deve ancora giocare), Modena e Salernitana. Due a zero invece l’esito del derby emiliano tra Sassuolo e il menzionato Modena, con i neroverdi che raggiungono così il secondo posto a quota 21 punti, a scapito dello Spezia (20) reduce dallo 0-0 con il Bari; davanti il Pisa a 22, ma con una partita in meno: domani la squadra di Pippo Inzaghi farà visita al fanalino di coda Frosinone.

