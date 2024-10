Incendio al Moody, la Procura apre un’inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell’incendio

Genova. La procura di Genova indaga per lesioni colpose e incendio colposo dopo il rogo divampato l’11 settembre nel locale caldaia del bar ristorante Moody in pieno centro città. Dopo l’incendio il locale non ha più riaperto. I 26 lavoratori avevano organizzato un presidio davanti al Moody e interrotto il dibattito tra i candidati alla presidenza della Regione Liguria a Palazzo Ducale. L’azienda è gestita da una holding che fa capo all’imprenditore Gabriele Volpi e ha fatto sapere che non riaprirà.

Il fascicolo, a carico di ignoti, è in mano al pm Gabriella Marino. Tre le persone che erano rimaste intossicate: l’operaio che stava seguendo una manutenzione alla caldaia, un dipendente e una cliente anche se al momento nessuno di loro ha presentato querela.

