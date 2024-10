La pioggia si prende una tregua ma tornerà in serata. Domenica variabile

Il soliloquio piovoso si prende una pausa e già questa è una notizia. Il weekend si è aperto questa mattina con le ultime precipitazioni di una settimana dove gli ombrelli hanno preso inevitabilmente il sopravvento ma già dalla seconda parte della mattinata è prevista una tregua che dovrebbe accompagnarci fino a stasera, quando la pioggia tornerà ad abbattersi anche sull’estremo levante della Liguria. Per parlare di sole servirà attenderà almeno metà settimana anche se qualche sparuta schiarita (alternata a piogge mattutine molto lievi, specie nelle zone interne) si paleserà domenica prima di un nuovo peggioramento previsto per lunedì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3190m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.

