Landini Lerici in casa della favorita Savigliano. La Golfo dei Poeti ospita Novi

Le due squadre del Progetto Golfo dei Poeti strizzano l’occhio alla seconda vittoria consecutiva, anche se nel caso della Gino Landini in Serie C l’impresa appare davvero ardua poiché i lericini sono di scena a Savigliano in casa di quell’ Amatori che coach Gabriele Ricci qualifica come la grande

favorita del campionato: si gioca sabato 26 alle 21.15. Le altre partite in programma in quella che è la quarta giornata…Abet Bra-My Basket Genova, Area 2020 Piossasco-Cus Torino, Campus Piemonte-Us Livorno, Cus Genova-Grana College Cuneo, Don Bosco Li-5 Pari To.

Molto più abbordabile appare il successo, in Divisione Regionale 1 ligure, per la Golfo dei Poeti che domenica 27/10 (ore 18 al Palabiagini lericino) ospita quella Pallacanestro Novi che per adesso non ha ancora raccolto un punto. Questi gli altri incontri del 3.o turno; Ardita Juve Ge-Next Step Rapallo, Aurora Chiavari-Pegli, Bvc San Remo-Blue Sea Lavagna, Cogoleto-Juvenilia Varazze e Pgs Auxilium Genova-Tigullio Sport Team.

