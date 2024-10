Lavori in corso sulla “Via Grande”, collegamento tra Riomaggiore e Santuario di Montenero

Il Parco nazionale delle Cinque Terre sta portando avanti un programma di interventi straordinari di ripristino sulla “Via Grande” (sentiero REL SVA593), percorso di grande valore storico e spirituale che collega Riomaggiore al Santuario mariano di Montenero. L’itinerario riveste un’importanza strategica sia come via di pellegrinaggio che come collegamento con le alture e i principali snodi escursionistici della zona. “I lavori, inseriti nella programmazione bimestrale dell’ente e integrati all’attività quotidiana di manutenzione, si concentrano sulla ricostruzione dei muri a secco e sulla riqualificazione del selciato in arenaria, pietra locale posata con tecniche tradizionali. L’obiettivo è duplice: salvaguardare l’autenticità del percorso e migliorare la fruibilità per residenti e visitatori”, spiegano dal Parco. Un aspetto fondamentale di questi interventi riguarda la riqualificazione dei sistemi di regimazione delle acque. “Il ripristino delle piccole opere idrauliche tradizionali in pietra non solo restituisce bellezza al sentiero – proseguono dall’ente -, ma gioca un ruolo essenziale nel prevenire ristagni d’acqua, erosioni e dissesti. In un contesto climatico sempre più soggetto a eventi meteorologici intensi, una gestione efficace delle acque piovane è cruciale per garantire la sicurezza e la stabilità del percorso e prevenire problematiche sulle percorrenze”.

