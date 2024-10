Le elezioni regionali si svolgeranno regolarmente nonostante l’allerta: spostati alcuni seggi situazioni in zone a rischio

Provincia di Savona. Si è tenuto oggi un incontro tra le quattro Prefetture liguri, l’Ufficio elettorale della Regione Liguria, Arpal e Protezione civile regionale per definire i provvedimenti legati alle elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre, in relazione all’ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria in queste ore.

È confermato che le operazioni elettorali si svolgeranno regolarmente. I seggi si sono costituiti regolarmente nella giornata di oggi su tutto il territorio ligure.

Prefetture e Comuni, sui relativi territori di riferimento, proseguono a vigilare e monitorare costantemente lo sviluppo della situazione in collaborazione con Regione Liguria, Protezione civile e Arpal, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di voto.

