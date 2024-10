Lutto a Orero: è morto il sindaco Mino Gnecco, aveva 84 anni

Lutto a Orero in Valfontanabuona per la scomparsa del sindaco , Giacomo Mino Gnecco. Aveva 84 anni ed era malato da tempo. Gnecco era stato per il terzo mandato nel 2021.

“L’ ‘Amministrazione Comunale e i dipendenti del Comune di Orero esprimono il proprio dolore per la perdita dell’amato Sindaco Mino Gnecco, ricordandone l’umanità e la disponibilità, la lungimiranza e la concretezza, l’onesta e l’esperienza che ne hanno guidato l’azione amministrativa” scrive il Comune in un messaggio di cordoglio.

