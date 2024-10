Maltempo, Rio esonda sulle alture di Arenzano: uomo scomparso con la sua auto. Attivati i soccorsi

Arenzano. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo che sarebbe scomparso sulle alture di Arenzano, in via Pecorara, località Lisuolo. Sul posto anche il 118. L’allarme sarebbe stato lanciato dalla moglie che lo ha visto sparire con la sua auto dopo l’esondazione di un torrente.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine i residenti della zona avrebbero visto alcune auto, un paio almeno che venivano inghiottite da questo piccolo rivo che si trova in via Pecorara e che si sarebbe gonfiato a causa delle piogge copiose cadute in queste ore.

