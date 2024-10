Night R3 Challange. È la sera degli incontri, la cronaca dei match di Fornaro e Iorio

Mentone. Buonasera a tutti cari lettori e appassionati di sport da combattimento. Questa sera commenteremo assieme, round dopo round, gli incontri di due atleti ingauni presenti al Night R3 Challange, evento francese che si tiene a Mentone nella prestigiosa sala del Palais de l’Europe.

La location, decisamente affascinante, si trova in uno dei palazzi storici della città famosa in tutto il mondo per il “Fête du citron”. Ora adibito a museo, nasce come Casinò e successivamente trasformato in un ospedale per i feriti di guerra. In effetti, la sala dove è stato allestito il ring, ricorda molto le sale dei vecchi Casinò.

