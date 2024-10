Resta chiusa la Statale Aurelia a Borghetto Vara, nella zona oggetto di recente cedimento della carreggiata. Ne dà comunicazione Anas, che in una nota informa: “In esito ad un sopralluogo tecnico di Anas, nel corso del quale è stato constatato che il livello del fiume Vara è ancora alto, non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura della tratta stradale al km 435,500”. Concludono da Anas: “Domattina – al fine di verificare anche che il miglioramento delle condizioni meteo abbia permesso il rientro del livello del fiume – verrà effettuato un ulteriore sopralluogo, finalizzato a valutare la possibilità di ripristinare la circolazione in piena sicurezza”.

L’articolo Resta chiusa l’Aurelia a Borghetto, nuovo sopralluogo Anas domenica mattina proviene da Città della Spezia.

