Sampdoria-Mantova. Sottil: “Letto parole troppo dure sulla difesa. Pedrola qualità da top player”

Domani alle ore 15 la Sampdoria scende in campo al Ferraris per sfidare il Mantova. La via obbligata per risalire la classifica è quella della vittoria. Si apre un trittico di partite che vedrà i blucerchiati impegnati mercoledì sera alle 20,30 contro il Cittadella e domenica prossima di nuovo in casa contro il Brescia. L’allenatore ha aperto la conferenza stampa difendendo la squadra dalle critiche piovute su una difesa che, dati alla mani, è al terzo posto tra quelle che hanno incassato più reti. L’allenatore ha poi elogiato le qualità di Pedrola, definendolo un potenziale top player, e lo spirito di Giordano. Il genovese non era stato convocato nelle prime partite ma si è fatto trovare pronto contro il Cesena. Parole di fiducia anche sul portiere Silvestri, anche lui finito nel mirino delle critiche per le incertezze delle ultime partite. A proposito di difesa, rientra Romagnoli mentre ancora out Veroli con ogni probabilità. Anche La Gumina non dovrebbe essere della partita.

Le parole dell’allenatore blucerchiato

