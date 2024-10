Serie A2 Élite: la CDM cede 3-2 contro lo Sporting Altamarca

Campo Ligure. Una CDM sfortunata ma uno Sporting Altamarca che non ruba nulla, capitalizza al massimo le occasioni create e, alla fine, strappa tre punti sudati come non mai.

Il primo squillo è dello Sporting e vale il vantaggio: schema su azione d’angolo che porta Zarantonello al tapin, da due passi per l’1-0. La CDM ha il gran merito di non scomporsi e di macinare subito gioco alla ricerca del pareggio. Al 4’ Moragas fa tutto da solo e fa tutto bene, salta il diretto avversario e incrocia ma angola troppo la mira e la palla sfila sul fondo di un soffio. Due minuti dopo gran triangolo Avellano-Ricci, palla per Zanello che ha il tempo di controllare e battere a rete di destro ma, anche stavolta, la sfera termina a lato. Poco dopo ci prova Boaventura, con un tiro al volo su angolo di Ortisi. Miraglia sfodera però il primo miracolo della serata e, con il braccio di richiamo, riesce a salvare la propria porta. Al 10’ ancora protagonista il portiere trevigiano: scambio rapido Ortisi-Boaventura, tiro del brasiliano che chiama Miragalia a un difficile intervento a terra.

