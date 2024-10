Genova. Puntuale come ogni autunno torna l’ora solare in Italia. Il cambio ora 2024 scatterà nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando le lancette degli orologi andranno spostate indietro di un’ora.

Il cambio scatta in notturna, come da tradizione nell’ultimo weekend di ottobre. Conseguenza diretta, ci si sveglierà un’ora dopo domani mattina e ci saranno 60 minuti di luce in più al mattino e un’ora in meno di luce la sera.

» leggi tutto su www.genova24.it