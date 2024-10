Un seminario online dedicato alla diagnosi energetica delle piccole e medie imprese

Ottimizzare i consumi, ridurre i costi, implementare soluzioni sostenibili: per le imprese di qualsiasi dimensione è possibile grazie a una diagnosi energetica efficace. Per spiegare come effettuare al meglio diagnosi ed efficientamento energetico dell’attività, il sistema camerale ligure, nell’ambito del progetto Energy Efficiency 4 SMEs finanziato dal Programma LIFE+ 2021-2027, organizza il webinar “L’importanza della diagnosi energetica per le piccole e medie imprese”.

L’incontro, rivolto alle imprese di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, si svolge in modalità on-line su piattaforma Zoom, il 30 ottobre 2024, dalle ore 15 alle ore 16.15. Per iscriversi e ricevere il link per seguire l’evento, compilare il seguente form:

