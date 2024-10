A Borghetto riaperta l’Aurelia in orario diurno

Anas comunica che sulla strada statale “via Aurelia” è stata riaperta la tratta a Borghetto di Vara, in provincia di La Spezia, chiusa ieri. Nel rispetto di quanto annunciato ieri, è stato effettuato questa mattina un sopralluogo tecnico di Anas, in seguito al quale è stato definito il ripristino della transitabilità in orario diurno, ovvero fino alle ore 17.00, in relazione al livello del fiume Vara non ancora rientrato nei livelli ordinari. Domattina la strada sarà riaperta dalle ore 6.45 fino alle 17.00. Prosegue il presidio di Anas ed anche nella giornata di domani sono fissate ulteriori attività.

