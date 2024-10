Affluenza alle 23: Genova e Spezia perdono qualche punto, a Savona e Imperia calo drastico del 10% rispetto a quattro anni fa

Il primo giorno al voto va in archivio. Secondo i dati forniti dal ministero dell’Interno tramite il sito Eligendo, e disponibili sul sito della Regione Liguria, alle 23 l’affluenza è stata del 34,68% a livello regionale. Domani, lunedì, seconda mezza giornata di voto con urne aperte dalle 7 alle 15 e possibilità di recarsi ai seggi per chi non ha potuto farlo nella giornata domenicale.

Per quanto riguarda i dati delle province, nella città metropolitana di Genova ha votato il 37,34 %, in provincia di Savona il 31,5%, in provincia della Spezia il 35,6%, in provincia di Imperia il 27,15%. Sull’affluenza ha pesato a ponente anche l’incognita legata al maltempo e all’allerta arancione (alcuni seggi a rischio sono stati spostati) che ha risparmiato solo lo Spezzino.

