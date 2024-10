Allerta arancione, ancora esondazioni nel Ponente. Tre famiglie isolate per una frana a Mele

Genova. Continua l’ondata di maltempo sulla Liguria. Dopo il violentissimo nubifragio che ha colpito ieri il comprensorio del Beigua e la relativa riviera – con un uomo disperso sulle alture di Arenzano per cui sono ancora in corso le ricerche – ieri sera è stato nuovamente il Savonese a soffrire con esondazioni e allagamenti diffusi. Nella notte le precipitazioni si sono spostate sul Levante, per fortuna senza ulteriori conseguenze.

Esondazioni e allagamenti, serata da incubo nel Savonese

» leggi tutto su www.genova24.it