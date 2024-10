Arenzano, giornata di ricerche a vuoto per Davide Violin: si scava intorno alla sua auto

Arenzano. Un’altra sera è calata senza trovare tracce di Davide Violin, il ristoratore 62enne di Arenzano sparito nel nulla durante il terribile nubifragio che ha trasformato in un fiume in piena il rio Lissolo, piccolo affluente del torrente Lerone che scorre a pochi metri dalla sua abitazione in via Pecorara.

Le attività sono andate avanti senza sosta per tutta la giornata di domenica. A coordinarle è l’Unità di crisi dei vigili del fuoco di Genova, che hanno messo in campo tutte le forze possibili: il nucleo sommozzatori, il nucleo speleo-alpino-fluviale e il Gos (gruppo operativo speciale) coi mezzi per movimentare la terra. A dare supporto la Capitaneria di porto con motovedetta ed elicottero, carabinieri, soccorso alpino e volontari.

» leggi tutto su www.genova24.it