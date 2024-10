Arenzano, riprese le ricerche per Davide Violin: trovata la sua auto travolta dalla piena

Genova. Sono riprese con le prime luci del mattino le ricerche per trovare Davide Violin, il ristoratore di 62 anni che ieri pomeriggio sarebbe stato travolto insieme alla sua auto a Terralba, sulle alture di Arenzano, durante l’esondazione del rio Lissone, un affluente del torrente Lerone. A dare l’allarme era stata la moglie Lucia Ferrari, vedendo che l’uomo non tornava a casa.

Impegnati nelle operazioni i vigili del fuoco (che in realtà non hanno mai interrotto del tutto le attività) con diverse squadre e i sommozzatori, la Capitaneria per le ricerche in mare e in elicottero, la Croce Rossa di Arenzano.

