Auto a metano avvolta dalle fiamme al Canaletto: arrivano i Vigili del fuoco

Un’utilitaria alimentata a metano è rimasta coinvolta in un incendio al Canaletto. L’episodio è avvenuto attorno alle 19 nelle vicinanze di Via Borachia, non lontano dai seggi elettorali. Stando a quanto appreso una donna era a bordo di un’altra auto quando si è trovata davanti le fiamme, ne sono seguiti momenti particolarmente concitati. Due finanzieri che si trovavano in presidio in quella zona le hanno intimato di allontanarsi permettendo affinché si evitasse il peggio. Nel giro di pochi istanti sono arrivati i Vigili del Fuoco della Spezia che hanno spento le fiamme. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento e l’auto è andata completamente distrutta.

