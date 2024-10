Calcio/ Samp – Mantova 1-0: Kasami e Vismara regalano il secondo successo di fila

Laa Sampdoria porta a casa i tre punti contro il Mantova, grazie a Kasami ma quanta sofferenza fino all’ultimo., finisce 1-0 al Ferraris. Sottil decide di lanciare Vismara e il portiere di proprietà dell’Atalanta si rivela il migliore in campo.

I blucerchiati vanno vicino al vantaggio al 1’ con Kasami ma Festa devia in corner e poi occasione per i lombardi ma il tiro di Burrai da fuori area viene respinto in angolo dall’estremo difensore doriano. Al 17’ palo di Romagnoli dagli sviluppi di un corner e al 28’ Venuti calcia con Festa che para a terra. Nel finale il Mantova alza il ritmo ma il portiere della Sampdoria è un muro: prima si supera su colo di testa di Burrai e poi su Bragantini. Si chiude il primo tempo. Nella ripresa dopo un inizio sotto tono al 61’ c’è il vantaggio: Tutino stavolta invece di cercare la conclusione trova Kasami e per il centrocampista la sua conclusione finisce all’angolino.

