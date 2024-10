Chiavari: il piacere di scrivere con Mariavittoria Isaja

Insegnante da settembre a giugno e scrittrice nel tempo libero. Parliamo della chiavarese Mariavittoria Isaja, trentunenne appassionata di scrittura e di viaggi come fonte d’ispirazione per le sue storie. Passioni che l’anno portata a laurearsi in lingue e ad insegnare inglese e spagnolo a scuola. Mariavittoria scrive romanzi d’amore che la trasportano in realtà lontane dalla quotidianità e le permettono di viaggiare con la mente. Al momento ha pubblicato quattro romanzi: “Finalmente arrivi tu”(2018), il suo sequela “Come la prima volta”(2022) con Panesi edizioni, in self publishing “Il lancio della monetina” (2023)e “Non è un mondo di favole”(2024), il suo ultimo componimento narrativo, con Pav edizioni. Inoltre, ha pubblicato racconti in diverse antologie: “La musica del destino”, con Fratelli Frilli Editore, scritto con un suo collega scrittore; “Mille volte sì”, con Historica Edizione; “I volti stravaganti della cultura”, con Gemma Edizioni;“La verità rivelata”, con Ensemble edizioni; “Il tempo delle more”, con Panesi Edizioni; “Quando ho incontrato William” con Pav edizioni e “La famiglia, innanzitutto” con Rudis Edizioni.

