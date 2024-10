Così bella, così fragile: Via dell’Amore danneggiata a due mesi dalla riapertura

Prenderanno il via domani le verifiche tecniche necessarie per individuare le opere di ripristino propedeutiche alla riapertura, ma al momento la Via dell’Amore resta chiusa. Non per l’allerta meteo ma per i danni causati dal distacco di un grosso masso che ha danneggiato anche la galleria paramassi che avrebbe dovuto contenerlo. Una nuova ferita per l’affascinante percorso riaperto dopo dodici anni di chiusura proprio a causa di una frana e una messa in sicurezza costata complessivamente oltre 23 milioni di euro. Il tratto era stato inaugurato solo due mesi fa.

