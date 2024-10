Croce Bianca Savona lancia l’iniziativa del Fai per valorizzare la sua Cappella Balbi di via Torino: ecco come fare per votarla

Savona. Tra i mille tesori, talvolta nascosti, di Savona, c’è l’occasione giusta per riportare alla ribalta la Cappella Balbi (via Torino 114 rosso), di proprietà della Croce Bianca. Si tratta dell’iniziativa del Fai “I luoghi del cuore”, che assegna contributi per il restauro e la valorizzazione dei siti in lizza che abbiano ottenuto più segnalazioni: la Cappella Balbi è appunto tra questi.

Dimora dei marchesi Balbi a metà del 1500, contiene un prezioso ciclo di affreschi dai vivaci colori originali dell’importante pittore barocco Carlo Agostino Ratti. Negli Anni 30 del 1900 fu demolito il palazzo che le stava intorno, “ma chi effettuò quell’intervento – dice il presidente della Croce Bianca Nanni Carlevarino – si rese conto di essere davanti a un capolavoro e non se la senti’ di demolirla. In realtà non sappiamo neanche bene come fece a conservarla”.

Si può votare fino al 10 aprile 2025 già ora, direttamente sul sito del Fai, o su appositi moduli cartacei che saranno messi a disposizione della Croce Bianca.

Una curiosità: via Torino è uno scrigno per Savona perché qui c’è anche Villa Cambiaso, che negli anni scorsi ha partecipato alla stessa iniziativa del Fai.

» leggi tutto su www.ivg.it