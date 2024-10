Elezioni regionali: alle 19 ha votato poco più del 30 per cento dei liguri

L’affluenza alle urne per le regionali liguri alle 19 è stata del 30.56 per cento. Questo il secondo dato delle affluenze nel primo giorno di votazione con i 1.785 seggi operativi da questa mattina alle 7. In particolare nello Spezzino: si è recato alle urne il 30,87 per cento degli aventi diritto, alle 12 aveva espresso la propria preferenza l’11,94 per cento. Nel resto della Liguria, il primato resta a Genova dove si è recato ai seggi il 32.92 per cento dei votanti, segue La Spezia e poi Savona con il 27,99 per cento e Imperia con il 24,24 per cento.

Alle passate elezioni del 2020 l’affluenza delle 19 era stata del 32.03 per cento. A Genova aveva votato il 32.34 per cento, alla Spezia il 31.18 per cento, a Imperia il 30.07 mentre a Savona il 33.4 per cento. Rispetto al 2020 si delinea un calo di affluenze in ogni singola città escluso il capoluogo di regione. Il più marcato si registra a Savona (-5,45 per cento) e Imperia (-5.95 per cento). Alla Spezia è stato minimo (-0.3 per cento).

