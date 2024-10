Elezioni regionali, in Liguria affluenza in calo intorno al 30% (ma a Genova è in lieve aumento)

Genova. Affluenza in calo alle elezioni regionali in Liguria, con la sola provincia di Genova in controtendenza. È quanto emerge dal rilevamento delle 19.00 comunicato dal ministero dell’Interno.

A livello regionale si è recato ai seggi poco più del 30% degli aventi diritto, mentre nel 2020 alla stessa ora risultava aver votato il 32,32%. La provincia di Genova mostra al momento una lieve risalita rispetto a quattro anni fa, dal 32,32% al 32,9%. Le altre province invece sono in netto calo: Imperia 24,22% (era al 30,17%), La Spezia al 30,87% (31,18%), Savona 27,99% (33,44%).

» leggi tutto su www.genova24.it