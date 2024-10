Il Genoa cade contro la Lazio, Gilardino: “Siamo chiamati ad un’impresa difficilissima. Balotelli? Da solo non può risolvere i problemi”

Roma. Una sconfitta agrodolce per il Genoa sul campo della Lazio. Il punteggio è di 3-0 per i biancocelesti, ma la prestazione ha lasciato qualche segnale positivo. Dello stesso avviso è il tecnico rossoblù Alberto Gilardino che commenta: “Abbiamo tenuto il campo bene fino al secondo gol della Lazio. Non siamo stati molto concreti negli ultimi 30 metri per qualità e tiri in porta, ma è stata una buona partita. Sapevamo che in questo momento non era facile giocare qua, ma i ragazzi hanno dato tutto. Dobbiamo recuperare le energie per la partita di giovedì”.

Sarà infatti un’altra sfida complicata ad attendere il Genoa nel turno infrasettimanale. A Marassi arriverà la Fiorentina dell’ex Palladino. Non l’avversario ideale per uscire da una situazione di classifica complicata. “Il momento è di difficoltà enorme – dichiara il mister. Ho parlato alla squadra e ho detto che quest’anno siamo chiamati ad un’impresa difficilissima. Bisogna rimanere lucidi, tirare fuori il 110% e rimanere aggrappati ad ogni singola gara”.

