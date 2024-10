La Cestistica supera Livorno 51 a 42 e festeggia la terza vittoria consecutiva

La Cestistica ottiene la sua terza vittoria consecutiva, e lo fa superando Livorno 51-42 al PalaSprint di via Parma. Dopo un inizio di ambientamento col nuovo impianto sportivo, in cui le bianconere hanno faticato a trovare la via del canestro, è nei quarti centrali che la squadra allenata da coach Corsolini riesce a dare gli strappi decisivi che indirizzano la partita. Missanelli e Diakhoumpa le due spezzine in doppia cifra, da evidenziare anche la quasi doppia-doppia di D’Angelo con 9 punti e 10 rimbalzi, oltre agli 8 assist dispensati da Granzotto. Con questo successo le bianconere salgono a quota 6 punti in classifica e restano nel gruppone di squadre al secondo posto della A2 femminile di basket, girone A. Nel prossimo turno le liguri affronteranno un’altra compagine toscana, questa volta in trasferta ospiti dell’USE Rosa Scotti Empoli.

La partita comincia a ritmo forsennato e già con tanto agonismo in campo, si segna poco ma, dopo il primo vantaggio spezzino (9-7), ecco arrivare il contro-parziale labronico, uno 0-8 firmato dalle due triple di Miccio e dai liberi di Visone, che valgono il +7 livornese alla prima pausa (9-15). La risposta bianconera non si fa attendere: 8-0 con la sigla del trio Mbaye-Granzotto-Diakhoumpa, area sigillata e sorpasso (17-15). Il Jolly Acli cerca di mettere sabbia tra gli ingranaggi offensivi della Cestistica schierando a tratti una difesa a zona, ma coach Corsolini trova le giuste contromisure e le padrone di casa riescono così ad andare in vantaggio 25-20 all’intervallo lungo. Nel terzo quarto si scatena Missanelli, che segna tre triple e 10 dei suoi 12 punti, con la Cestistica che fa prove di fuga andando sul +7 (37-30) dopo che Livorno era riuscita a rientrare sul -1 qualche minuto prima. Un tiro libero di Diakhoumpa vale il 38-30 che chiude la terza frazione. Ad inizio ultimo quarto le bianconere allungano ulteriormente sul +12 (42-30), e da lì impostano il pilota automatico, controllando però parzialmente il rientro del Jolly Acli, che era arrivato fino al -4 (44-40) grazie ai canestri di Ceccarini, Arecco e Georgieva. D’Angelo chiude il parziale labronico di 2-10 con un 1/2 dalla lunetta, Missanelli invece fa 2/2, poi Templari con un tiro dalla media ristabilisce il +9 (49-40) che chiude definitivamente la partita. Al PalaSprint finisce 51-42 e la Cestistica può esultare per il suo terzo successo in campionato.

