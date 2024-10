Liguria al voto, seggi aperti fino alle 23. Sono oltre 170mila gli spezzini chiamati alle urne

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in tutta la Liguria, chiamata a rinnovare giunta e consiglio regionale. Nella giornata di oggi le urne saranno aperte fino alle 23 mentre domani, lunedì, le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 15 e a seguire inizierà lo spoglio. Sono in tutto un milione e 348mila i liguri chiamati ad esprimere il proprio voto, di cui 170.806 nello Spezzino mentre la circoscrizione più grande è ovviamente quella di Genova con oltre 650mila aventi diritto.

Per votare sarà necessario recarsi al seggio con un documento valido e la tessera elettorale che, in caso di smarrimento, potrà essere richiesta presso l’ufficio elettorale del proprio comune di residenza.

