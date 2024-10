Lo spezzino Davide Battistella riconfermato presidente Fasi per altri quattro anni

Si è svolta stamattina l’Assemblea Nazionale Elettiva della Fasi, con l’elezione del Presidente e del nuovo Consiglio Federale, che guideranno la Federazione per i prossimi 4 anni. L’assemblea si è aperta alla presenza del Presidente Coni della Regione Lombardia, Marco Riva, e con i saluti via videomessaggio del presidente del Coni Giovanni Malagò: “È la prima Assemblea Elettiva da quando siete diventati Federazione, passaggio meritato, perché avete avuto un percorso di crescita impressionante in termini di tesserati, impiantistica, appeal, media. Siete un’eccellenza all’interno del sistema sportivo e siamo orgogliosi di avervi in famiglia nel Comitato Olimpico. Un abbraccio a Davide Battistella, persona competente, appassionata e propositiva, che dovete tenervi stretta. Auguro un buon lavoro a tutto lo staff e al Consiglio Federale che arriverà.”

