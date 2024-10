Maltempo, Anas: viabilità ripristinata a Dego lungo la SS 29 e sulla variante di Vispa

Valbormida. Grazie al lavoro del personale di Anas, che ha permesso anche la rimozione del materiale sul piano viabile (trasportato dalle avverse condizioni meteorologiche) è stata ripristinata la circolazione lungo le strade statali 29 “del Colle di Cadibona” (dalle ore 17 circa, prima a senso unico alternato e poi a piena carreggiata) e sulla SS29VAR “Variante di Carcare e Collina Vispa” (dalle ore 13 circa).

Nel dettaglio, lungo la statale 29 era interdetta la tratta tra il km 119,000 ed il km 120,500 (a Dego), con circolazione deviata in loco, mentre la statale 29VAR (in località Cairo Montenotte) è stata interdetta totalmente per complessivi quattro chilometri.

