Maltempo, automobilisti infastiditi per le strade chiuse se la prendono con un uomo della Protezione civile

Carcare. Volontario della Protezione civile aggredito (fortunatamente senza gravi conseguenze) da un gruppo di automobilisti “stanchi” di dover attendere la fine della tempesta. E’ accaduto la scorsa notte, a Carcare, nell’area di servizio di via Nazionale, dove l’uomo è arrivato per rifornire uno dei mezzi in dotazione di carburante.

Era da poco passata la mezzanotte, le strade si presentavano impraticabili con acqua e fango ovunque e sotto la pensilina del distributore si erano riparate alcune persone a bordo delle loro auto. Alla vista del rappresentante della Protezione civile alcuni si sono avvicinati e hanno iniziato ad insultare il volontario, con epiteti e una dialettica da alterco.

» leggi tutto su www.ivg.it