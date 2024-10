Maltempo, furia Bormida: da Pallare a Piana Crixia inghiotte auto, ponti e case

Valbormida. Nottata da incubo a causa del maltempo nel savonese. La Valbormida, dove la pioggia ha insistito per buona parte della serata di ieri (sabato 26 ottobre), questa mattina si è risvegliata in ginocchio.

Frane, allagamenti ed esondazioni hanno interessato tutto il territorio dell’entroterra savonese. Il fiume Bormida ha toccato i 4 metri e mezzo in un’ora ed è esondato in diversi punti: a Bragno, a Ferrania, a Cairo, a Mallare e Dego. Diverse le auto finite e trasportate nella piena del fiume. Alcune persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, ma sono riuscite a salire sul tettuccio e sono state messe in salvo dai vigili del fuoco.

