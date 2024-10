Maltempo in Liguria, un disperso ad Arenzano

Non hanno ancora dato esito le ricerche del 62enne che ieri, durante le fase più complicata dell’allerta meteo, è scomparso sulle alture di Arenzano a Genova. Per tutta la notte Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino, forze dell’ordine e Capitaneria e Croce Rossa sono sono andate avanti ininterrottamente ma senza risultati dopo che l’uomo, che si trovava nei pressi della propria auto, è stato travolto dalla piena del Rio Lissolo, un piccolo corso d’acqua. La sua auto accartocciata è stata ritrovata intorno alle tre di notte insieme ad altre due trascinate via dalla piena.

