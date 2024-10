Maltempo, tregua in arrivo sulla Liguria ferita: “Bel tempo almeno fino al prossimo weekend”

Liguria. È pesante la conta dei danni nel Savonese dopo l’alluvione che ha colpito in particolare la Val Bormida nella tarda serata di sabato, mentre proseguono da più di 24 ore le ricerche per trovare Davide Violin, il 62enne sparito da Arenzano durante l’esondazione del rio Lissolo, probabilmente trascinato via dalla piena. All’orizzonte, dopo la fine dell’allerta meteo, si intravede finalmente un miglioramento delle condizioni del tempo che dovrebbe accompagnare la Liguria almeno per cinque giorni.

Devastazione in Val Bormida

